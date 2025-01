Lettera43.it - Napoli, donna di 41 anni aggredisce una dottoressa in ospedale: arrestata

Leggi su Lettera43.it

Ennesima aggressione al personale sanitario, questa volta all’Cto di. Unadi 41, già nota alle forze dell’ordine, si è recata al pronto soccorso per accompagnare lo zio insieme ad altri tre parenti, lamentando una lunga attesa per le cure. Ha dunque iniziato a minacciare ladi turno, per poi aggredirla. I carabinieri l’hannoper lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Per lei sono stati disposti i domiciliari in attesa di giudizio, mentre gli altri tre parenti sono stati denunciati per minaccia a personale sanitario. Per il medico lesioni guaribili in cinque giorni.Articolo completo:di 41unaindal blog Lettera43