Panorama.it - Napoli, con questo Neres puoi mettere sul mercato Kvara

L’esplosione definitiva di Davidpuò cambiare la storia della stagione e deldel. Che l’attaccante esterno pagato in estate 28 milioni di euro non potesse essere solo la riserva di Politano lo si sapeva; che possa diventare un titolare fisso, andando a toccare gli equilibri di tutto il reparto, è invece la novità del finale di 2024 e inizio 2025.sta approfittando di tutte le occasioni per scalare le gerarchie. È stato decisivo nella sofferta vittoria contro il Venezia, servendo a Raspadori l’assist del goal partita ed è stato fondamentale nell’aprire il match contro la Fiorentina. Tutto contskhelia lontano dal campo e improvvisamente non più centrale nelle scelte di Antonio Conte.Si è chiaro, non c’è alcuna bocciatura per il georgiano che continua ad essere uno dei punti forti delcapoclassifica, ma c’è la consapevolezza di avere in casa la chiave per risolvere molti problemi.