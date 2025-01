Calciomercato.it - Monza contestato e crisi senza fine: palla adesso a Galliani

I brianzoli non riescono a rialzarsi neanche dopo il ribaltone in panchina: la rabbia dei tifosi all’U-Power Stadium dopo il ko contro il Cagliarisempre più ultimo dopo il tonfo casalingo contro il Cagliari, con la cura Bocchetti che finora non ha dato i frutti sperati.(LaPresse) – Calciomercato.itDue gare e altrettante sconfitte per il nuovo allenatore dei brianzoli, subentrato a Nesta alla vigilia di Natale e che dopo il ko di Parma si è arreso anche in casa nella sfida odierna contro i sardi. Un altro scontro diretto perso e con la salvezza sempre più lontanaper il, mestamente fanalino di coda al giro di boa del campionato. Anche i tifosi biancorossi hanno perso la pazienza e apartita all’U-Power Stadium hanno duramentesquadra e società.