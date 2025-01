Ilrestodelcarlino.it - Minicar contro un albero, feriti due amici: 16enne a Torrette

Matelica (Macerata), 5 gennaio 2025 - Incidente nella notte a Matelica, escono di strada con lae finisconounduedi 16 e 17 anni. Il primo è stato portato a, l’altro all’ospedale di Camerino. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 in località Colli. A finire fuori strada, unasu cui viaggiavano i due ragazzini. Ilè stato portato all'ospedale di Ancona dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Camerino, del comando di Macerata, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Presenti anche i carabinieri per svolgere i rilievi del caso e accertare la dinamica dell'incidente che ha coinvolto un solo veicolo.