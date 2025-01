M Oallerta Idf per misure estreme Iran

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.00 Il capo delle Forze di difesa israeliane (Idf) Herzi Halevi ha ordinato alle forze armate di stare in stato di massima allerta nel caso in cui l'decida di adottare"contro Israele nei prossimi giorni. Lo riporta il Times of Israel. Il giornale,che cita fonti della difesa senza nome,afferma che la misura arriva mentre l'affronta molteplici sfide dopo le battute d'arresto in Libano e Siria.Si sottolineano anche il crollo del tasso di cambio in,problemi infrastrutturali e disordini politici.