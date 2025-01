Oasport.it - LIVE Novara-Milano 2-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il tiebreak

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ROMA DIDALLE 16.002-2 Grandiosa l’uscita lungolinea giocata da Alsmeier.1-2 Egonu trova le mani di Tolok.1-1 Potentissima la soluzione in diagonale dalla seconda linea giocata da Tolok.0-1 Egonu ricomincia da dove aveva lasciato, mettendo a segno l’attacco con un preciso lob.QUINTO SET22.29 La Verostava per combinarla grossa nuovamente, ma al contrario di quanto successo nel set precedente le ragazze di coach Lavarini sono riuscite nell’intento e potranno disputare il. Certamente le meneghine avrebbero potuto evitarsi di chiudere la pratica con così tanta tensione, ma quel che conta è che il set è terminato nelle proprie mani. Egonu è arrivata a quota 24 punti messi a referto.23-25 PALLONETTO VINCENTE DI EGONU! SI VA AL2-2!23-24 Tolok trova le mani del muro, la Igor non molla un centimetro.