Oasport.it - LIVE Novara-Milano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ROMA DIDALLE 16.002-0 Largo il tentativo di Sylla.1-0 Lunga la battuta di Orro.SET20.58 L’inizio del primo set sembrava far presagire un andamento combattuto, ma nel finale la Veroha alzato i giri del motore e ha conquistato con relativa semplicità il parziale d’apertura dell’incontro. Decisivo l’apporto di Paola Egonu, trascinatrice delle meneghine con nove punti messi a referto.19-25 ACE EGONUUUUUU! Nono punto personale nel set, l’azzurra chiude così il primo parziale.0-1!19-24 Invasione di Bosio, cinque set point per.19-23 Mani out dalla seconda linea per Tolok.18-23 Diagonale straordinaria di Egonu.18-22 Troppo corta la traiettoria del servizio di Sylla.