Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders in testa tra le moto, Al Rajhi chiude davanti tra le auto, problemi per Loeb e Sainz

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20– Ne avevamo dato conto anche in precedenza, ma adesso abbiamo dettagli più precisi: Sebastienha avutotecnici poco prima del km 414: uno stop di oltre mezz’ora per un guasto di elettronica per il francese che quindi vede le sue possibilità di vittoria ridursi al lumicino.14:05 CAMION – Solo quattro team hanno raggiunto il rilevamento KP 414. Macik/Tomasek/Svanda guidano in 10:48.29, precedendo di 0:01 Loprais/Kripal/Rodewald. Più staccati Van den Brink/Torrallardona/van de Pol, terzi a +21.30. Manca poco alla fine della giornata13.59– Posizioni che restano cristallizzate anche dopo 580 km: al comando c’è Alche ha un vantaggio di 51 secondi nei confronti di Al-Attiyah, mentre più staccato in terza posizione rimane Ekstrom.