Leao in gruppo per Inter-Milan ma fuori un difensore! Il motivo

Rifinitura in corso per ilin vista della partita contro l’, in programma domani e valida per la finale di Supercoppa italiana. Rafaelè in, ma unno. Le ultime.ULTIME – Giorno di conferenze stampa, one-to-one e anche di rifiniture per. Simone Inzaghi l’ha praticamente terminata alcuni minuti fa e ha dato importanti e decisivi aggiornamenti in vista della formazione che scenderà in campo domani a Riad nella finale di Supercoppa. Lo stesso si può dire anche per Sergio Conceicao. Infatti,, acciaccato per guai fisici negli ultimi giorni, si sta allenando con il. Da capire se domani partirà da titolare nel derby oppure se Conceicao lo preserverà facendolo entrare nella ripresa. Ma non ci sono novità solamente sull’attaccante portoghese.