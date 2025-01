Donnaup.it - Le case ecosostenibili sono considerate di lusso dal Fisco: un costo elevato per abitare in modo green

Leggi su Donnaup.it

Vantaggi e svantaggi dellecome opzione abitativaLedidal: unperin.Lestanno diventando sempre più popolari tra coloro che cercano di ridurre l’impatto ambientale delle proprie abitazioni. Tuttavia, nonostante i numerosi vantaggi che offrono, questespessodidal, rendendole un’opzionesa per molti.Una delle principali ragioni per cui lediè il loroiniziale. Questeprogettate per essere altamente efficienti dal punto di vista energetico, utilizzando materiali di alta qualità e tecnologie avanzate. Ciò comporta un aumento dei costi di costruzione rispetto alletradizionali.