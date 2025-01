Calciomercato.it - Inter, proposta a sorpresa: Asllani può aprire la strada al nuovo bomber

In Serie A piace molto l’albanese, che potrebbe diventare però un grimaldello per un attaccante che ai nerazzurriessa parecchioMercato di gennaio aperto, le big sono pronte a fiondarsi sulle occasioni per rinforzare la rosa e magari lavorare anche in ottica futura. La Juventus è ovviamente la squadra che più di tutte avrebbe necessità, perché devevenire sia in difesa che in attacco. Due se non tre colpi invernali, che però ad ora sembrano ancora in alto mare. Antonio Silva piace tanto, ma costa altrettanto se non di più. E sugli altri nomi accostati ai bianconeri non ci sono grandi aggiornamenti. In avanti Zirkzee e Kolo Muani sono i profili più in vista, ma anche in questo caso c’è da lavorare parecchio.Kristjan(LaPresse) – calciomercato.itIl Milan potrebbe provare a rinforzarsi a centrocampo, con la suggestione Dani Olmo per l’attacco, la Roma cerca un esterno destro e una punta mentre la Lazio è a caccia di rinforzi in mediana con Fazzini che resta il primo nome.