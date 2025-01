Scuolalink.it - Il futuro delle gite scolastiche: tra burocrazia, costi e sfide organizzative

Le, momenti di crescita e formazione per gli studenti, stanno diventando sempre più difficili da organizzare. L’aumento dei, la complessità burocratica e la carenza di personale sono le principali problematiche che stanno portando molte scuole a rinunciare a queste esperienze. Per affrontare la situazione, la legge di bilancio 2025 prevede l’assunzione di 101 nuovi funzionari destinati a supportare gli uffici scolastici. Queste nuove figure, specializzate nella gestione degli appalti pubblici, avranno il compito di semplificare l’organizzazione dei viaggi d’istruzione, in particolare quelli con un budget superiore ai 140.000 euro. Il nuovo codice degli appalti: un cambiamento necessario ma complesso Il nuovo codice degli appalti, in vigore dal 2023, ha introdotto l’obbligo per le scuole di diventare stazioni appaltanti per i viaggi d’istruzione con un budget elevato.