I redditi delle famiglie italiane aumentano ancora ma calano i risparmi

sono in aumento anche nel terzo trimestre del 2024. Il reddito totale è aumentato del 3,7% sia a livello annuale che nei primi 3 trimestri dell’anno, con una crescita a livello trimestrale dello 0,6%, in rallentamento. Aumenta in maniera sensibile anche il potere d’acquisto, 2,6% a livello annuale e 0,4% su base trimestrale.Cala invece la propensione alo, anche se si tratta di un dato soltanto congiunturale. La tendenza rimane in aumento dalla fine del 2022, quando gli italiani hanno ricominciato ad accantonare denaro con tassi anche superiori al 2019. Prosegue invece un vero e proprio crollo degli investimenti, -1% nel trimestre che si somma ai risultati negativi degli ultimi mesi a formare un -5,5% annuo.Crescono iL’indagine Istat suiconsumatrici ha rivelato un rallentamento nell’aumento del reddito e del potere d’acquisto dei nuclei in Italia.