Movieplayer.it - Grande Fratello: Zeudi Di Palma prende le distanze da Helena: “mi corteggiava lei, io zero”

Leggi su Movieplayer.it

Sembra già svanita l'attrazione traed: le recenti dichiarazioni dell'ex Miss Italia lasciano intendere che, forse, quel sentimento non sia mai realmente nato. Dopo il litigio traPrestes e Jessica Morlacchi,Disembra voler fare un passo indietro ed allontanrsi dalla modella brasiliana. L'ex Miss Italia, ha rivelato ad Alfonso D'Apice di avere alcuni dubbi sulla sincerità della modella, condividendo dettagli inediti sul loro avvicinamento iniziale e sulla confusione creatasi successivamente. Il racconto diad Alfonso La partenopea ha spiegato che sin dal primo giorno è stataa mostrarsi interessata,ndo l'iniziativa: "A provare a baciarmi. non l'ho mai fatto io, è stataad avvicinarsi a me. Il primo giorno io non le ho dato il bacio, .