Giambruno fa sul serio con la nuova fidanzata Federica Bianco e la presenta alla figlia Ginevra

Andrea, ex compagno della premier Giorgia Meloni, sembra aver voltato pagina dopo la fine della sua relazione con la politica. Recentemente è stato paparazzato insieme, di 8 anni, al Christmas World di Roma durante il weekend dell’Immacolata.La foto, pubblicata in esclusiva da Gente, ha mostrato il giornalista e l’attrice in un momento di vita quotidiana, accanto alle figlie di entrambi, mentre si dedicavano allo shopping natalizio. Questo scatto ha fatto emergere l’idea che la coppia stia facendo sul, al di là dei tentativi di smentire le voci su una relazione in corso. L’introduzione die di una delle figlie dinelle uscite insieme suggerisce infatti il desiderio di costruire una famigliargata.