C'è Posta Per Te spagnolo torna con un famoso conduttore, ascolti e video

Dopo quasi dieci anni di assenza, ieri sera in Spagna èto C’èPer Te. Al timone di Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir c’è ancora una volta ilpiùdella Spagna, Jorge Javier Vázquez, che negli ultimi 30 anni ha condotto decine di programmi, tra cui: Gran Hermano, Gran Hermano Vip, Supervivientes, Supervivientes All Star, Got Talent España e Salvame (il nostro Pomeriggio 5).La scorsa estate su Mediaset Spagna è andato in onda uno spot che annunciava il comeback della trasmissione: “Se non parli più con tuo figlio o tua figlia per colpa di tua nuora o tuo genere, chiamaci. Saremo lieti di aiutarti a risolvere il problema“.Nella puntata di ieri ci sono stati anche due ospiti vip, l’attore e modello di origini cubane Rubén Cortada e la cantante e attrice spagnola Ana Guerra.