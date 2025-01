Calcio il Cagliari vince a Monza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.32 Supercolpaccio delin chiave salvezza: i sardi incamerano 3 punti importantissimi a(1-2). In avvio Felici centra la traversa, ma i brianzoli erano partiti bene: Makoum bou tocca la palla con la mano, penalt assegnato con l'ausilio del Var,Caprar trasforma. Ma siamo solo al 6'. La rea zione delc'è: Zortea calcia un sinistro potente che non lascia scampo a Turati (22'). Il pari dei sardi cambia l'inerzia della partita. La svolta al 56' con un gran gol di Piccoli in contropiede.