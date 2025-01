Thesocialpost.it - Borgo Venezia, incidente in via Bonfadio: auto si ribalta, conducente incastrato

torna al centro delle cronache per un nuovoavvenuto oggi, 5 gennaio, in via. Un’, per cause ancora in corso di accertamento, si èta, finendo con il cofano contro la fiancata di una vettura parcheggiata. L’impatto ha lasciato ilintrappolato nell’abitacolo.Sul luogo dell’sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare la persona rimasta incastrata. Presenti anche i sanitari della Croce Verde, inviati dal Suem 118, per prestare i primi soccorsi.La stessa via era già stata teatro di un tragico episodio lo scorso 8 dicembre, quando il vicepreside dell’Istituto Marconi perse la vita dopo essere stato investito da un’.Gli abitanti della zona chiedono interventi per migliorare la sicurezza stradale, evidenziando come viasi stia trasformando in un punto critico per la viabilità.