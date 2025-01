Thesocialpost.it - Austria, incidente sulla neve: sciatore 23enne si schianta durante un fuoripista e muore

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia in, dove un giovaneha perso la vitandosi contro le rocce nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio. L’è avvenuto in Tirolo, nel comune di Neustift, sul ghiacciaio dello Stubai, una meta molto frequentata da appassionati di sci e escursionisti grazie alle sue piste adatte sia ai principianti che agli esperti.La vittima è unolandese che stava trascorrendo una giornata di svago con famiglia e amici. Il dramma si è consumato mentre praticavada solo. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane potrebbe aver perso il controllo degli sci, finendo contro una roccia sporgente. L’impatto è stato fatale, e nonostante il pronto intervento dei soccorsi, giunti immediatamente sul posto, non c’è stato nulla da fare. “È morto sul luogo dell’”, ha confermato la polizia.