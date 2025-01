Metropolitanmagazine.it - Arrestato un ex cameriere per la morte di Liam Payne: gli avrebbe fornito della cocaina

Sono passati diversi mesi dall’improvvisa e scioccantedi, ma la vicenda giudiziaria sembra essere ancora lontana dal concludersi. Le indagini proseguono e, un passo alla volta, ci si sta avvicinando alla ricostruzione dell’accaduto. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia dell’arresto dell’exBraian Paiz, accusato di aver procurato sostanze stupefacenti all’ex One Direction due giorni prima dell’incidente fatale.Il fermo è stato disposto dal giudice Laura Bruniard la scorsa settimana, ed è esteso anche ad Ezequiel Pereyra, impiegato dell’Hotel CasaSur Palermo, doveè deceduto; anche lui glivendutodroga. Non è chiaro se Pereyra sia finito o meno in manette; nel frattempo, l’avvocato di Paiz parla di una detenzione «arbitraria e illegittima».