Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 5 gennaio: Francesco Pomi ed altre ricorrenze

edScrive Giuseppe Di Cera nel libro ‘Il Milan dalla A alla Z’: “Quasi vent’anni con il Diavolo, tra giovanili e prima squadra, per l’aitante difensore rossonero”. Il 51905 era nato. Nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, Emanuele Curcio realizzava una doppietta in L.R. Vicenza-Roma: una stagione in giallorosso e due reti per lui, le uniche in Serie A.Quel dì coincise inoltre con l’ultimo gol di Claudio Merlo con la Fiorentina e nel massimo campionato. Compie ottant’annni José Luis Romero, vincitore di una Coppa di Spagna con il Barcellona. Settanta invece per Miguel Angel Ruiz, due titoli con l’Atletico Madrid. Il 52000 si spegneva Pietro Rebuzzi, vincitore di uno scudetto (seppur da comprimario) con l’Ambrosiana Inter.