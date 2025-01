Ilnapolista.it - Vita da Real Madrid, in due mesi da meno 9 a più 5 sul Barcellona (Marca)

Dal 26 ottobre,0-4 al 4 gennaio Valencia-1-2. Da -9 a +5. In altre parole, come le scrive, da quando "ilha conquistato il Bernabéu e ha lanciato le possibilità di Hansi Flick nella lotta allo scudetto". Ilaveva sei punti di distacco dalla vetta della classifica occupata proprio dai blaugrana. Oggi ilè davanti in classifica, a +2 sull'Atleticoe a +5 sul.Leggi anche: Ilnon riesce più a vincereLa serata perfetta del: vetta della Liga conquistata"Una rimonta su cui in pochi contavano a ottobre. Anche ilha avuto delle battute d'arresto in questo periodo ma le sue sei vittorie, inclusa l'ultima al Mestalla , gli hanno permesso di mettere fare 14 punti sul Barça".Ma non tutte le ciambelle riescono con il buco.