’Venite adoremus’ | il vero spirito del Natale stasera in musica

È in programma questa sera alle 21 nella Chiesa dei SS. Nicolò e Francesco a Castrocaro un suggestivo concerto del locale gruppo corale diretto dal maestro don Marino Tozzi. "Il titolo è evocativo: Venite adoremus, a rimarcare l’atteggiamento dei pastori, dei magi e di tutte le genti in occasione della nascita di Gesù – spiega Maria Luisa Ravaioli, una delle anime dell’insieme –. Ci piace sottolineare questo aspetto che, purtroppo, sta perdendo di importanza, sostituito da aspetti che di religioso non hanno nulla ma soddisfano aspettative commerciali e sociali". In spartito brani quali ‘Tu scendi dalle stelle’ di Sant’Alfonso Liquori, ‘Astro del ciel’ di Gruber, ‘In notte placida’ di Couperin, ‘Adeste fideles’ di Wade e il canto popolare spagnolo ‘Dadme albricias’. "Verranno intonati poi alcuni brani volti a tracciare il percorsole dal gregoriano alla polifonia, quindi il programma proseguirà con canti tradizionali e di origine popolare, per chiudersi con una selezione di autori appartenenti all’Accademia italiana di Santa Cecilia quali Bartolucci, Migliavacca e Somma.