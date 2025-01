Dailyshowmagazine.com - Unplugged Playlist: Re Diego e il singolo “Anche una sola notte”

Benvenuti a una nuova puntata di, il podcast musicale di Periodico Daily. Oggi ai nostri microfoni abbiamo Re, che ci presenta il suo nuovouna. Scopriamo di più sull’artista e sulla storia dietro questa emozionante canzone.La nascita di “una”Il brano, nato nel 2019 durante un viaggio in Egitto, trae ispirazione da un’esperienza personale che ha segnato l’artista.racconta: “È nato per caso, da una piccola storia che non è finita bene. Scriverlo è stato il mio modo per elaborare e trasformare quella vicenda in qualcosa di artistico”. Inizialmente pensato come un brano melodico, ilè poi evoluto in uno stile pop alternative con influenze synthwave e R&B, riflettendo la sua passione per le sonorità degli anni ‘80.