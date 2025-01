Ilrestodelcarlino.it - "Un mercato ambulante più sostenibile e attrattivo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Coniugare efficienza, agio e sostenibilità in contesti urbani attrattivi e rispettosi dell’ambiente: è la sfida che Fiva Confcommercio intende raccogliere per ildi Cesena e per la rete dei mercati territoriali. "L’impegno di Fiva nel territorio - afferma il presidente cesenate e regionale Alverio Andreoli - è quello di creare mercati sempre più attrattivi, sostenibili e con un ambiente accogliente, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le altre associazioni di categoria. Si tratta di un’azione che si è sempre più intensificata dopo la riapertura dal Covid con un nuovo e apprezzato assetto delcesenate perché l’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di undi qualità che contemperi la sua vocazione popolare con l’obiettivo di porsi come luogo di scambio commerciale attrezzato e confortevole.