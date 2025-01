Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-01-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a l’esito dell’incontro il governo conferma l’impegno presso le autorità iraniane Per l’immediata Liberazione di Cecilia sala in attesa di essere per un trattamento rispettoso della dignità umana Per quanto riguarda Mohammed vedi che al momento in stato di detenzione cautelare su richiesta delle autorità degli Stati Uniti il governo ribadisce che tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali I M degli Esteri di Francia e Germania sono arrivati a Damasco esercito interviene ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen I ribelli così hanno recentemente lanciato diversi attacchi contro Israele Aggiungendo che stai seminando alcune segnalazioni di caduta dei detriti ha chiuso ieri sera sopra €50 al megawattora sui massimi da ottobre 2023 su rialzo delle quotazioni paese allo stop dei flussi di Russi via Ucraina di interruzione di un impianto in Norvegia e temperature più rigide rispetto agli altri anni a fine giornata Dai il prezzo del registra un rialzo del 2 83% a 50,27 euro al Mac si chiamava l’attentatore di New Orleans che nelle prime ore della notte di capodanno a bordo di un PK ha girato le barriere di protezione gettandosi incontro di persone nella centralissima ballroom Street nel quartiere francese di New Orleans in Louisiana l’uomo prima della strage aveva registrato alcuni video in cui affermava di voler la propria famiglia che deve allo stato islamico lo hanno riferito al ATN diverse fonti al corrente delle indagini in corso sull’attacco costato la vita ad almeno 15 persone secondo puoi già bar avrebbe realizzato le della sua casa in Texas era la guida alla volta della Louisiana andiamo a chiudere con lo sport Supercoppa Inter Atalanta finisce 2 a 0 la squadra di Inzaghi in finale aspetta la gente di Juve Milan doppietta di te in fretta non ha più il gol di Ederson carnesecchi neutralizza più volte lautaro ma non può nulla contro L’Olandese Staremo a vedere noi per il momento ci fermiamo qui ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa