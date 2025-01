Ilgiorno.it - Truffe e frodi informatiche in Lombardia, ecco le più diffuse e pericolose

Milano, 4 gennaio 2025 - Sotto attacco informatico ogni giorno dell’anno anche se nel 2024 leonline inhanno subito una contrazione del 21%, con 564 casi rispetto ai 713 del 2023. In compenso gli importi persi sono aumentati del 30%, passando da 7,4 milioni di euro a 9,6 milioni, "a dimostrazione della continua evoluzione delle tecniche criminali". Big financial data theft concept. An anonymous hacker is hacking highly-protected financial data through computers. Il dato è riportato nel bilancio dell’attività svolta nel 2024 dalla polizia postale e in particolare dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano e dalle 8 Sezioni Operative provinciali (presenti a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese). Ceo fraud Tra le tipologie in crescita spiccano (+62%) le cosiddette “Ceo fraud”, ovveroin cui il truffatore, spacciandosi per l’amministratore delegato o comunque un alto dirigente di un’azienda, si mette in contatto con un dipendente della medesima e lo convince, attraverso argomentazioni credibili, a disporre bonifici di importi elevatissimi verso conti correnti esteri riferibili all’organizzazione criminale.