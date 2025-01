Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 11:30

Luceverdeben trovati all’ascoltocon code a tratti sulla A1 milano-napoli tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze trafficata anche la via Pontina con coda il raccordo anulare Castelno in direzione Pomezia per interventi e alle alberature in via del Foro Italico sulla tangenziale fino alle ore 16 è chiusa al transito il tratto compreso tra viale Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione Stadio Olimpico sempre per interventi alle alberature in via Trionfale senso unico alternato tra via Giuseppe Baretti e via Pier Paolo Pasolini infine possibile i disagi per un incidente in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di Viale Sacco e Vanzetti per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità