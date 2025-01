Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, è Dybala contro Zaccagni: la Joya cerca il primo sigillo nel derby

Il countdown è oramai iniziato e lasi prepara ad aprire il 2025 con un match dalle emozioni indescrivibili, ovvero ilcapitolinola. Le due squadre si affronteranno a partire dalle ore 20:45 del 5 gennaio, sfida che torna a regalare un’atmosfera notturna dopo 10 anni dall’ultima volta. Entrambe sono consapevoli del significato di questi tre punti in palio non solo per la classifica, ma anche per indirizzare il prosieguo della stagione nella giusta direzione, inaugurando al meglio il nuovo anno. Ildella Capitale diventa, come di consuetudine, un match in cui ogni calciatore prova ad esaltarsi al massimo, spinto anche dal pubblico in fomento allo Stadio Olimpico, ma anche per quest’anno a spiccare più degli altri potrebbero essere i due leader, Mattiae Pauloche si sfideranno a colpi di fantasia e proveranno a regalare nuove soluzioni per poter ferire l’avversario.