Roma aggredisce un’infermiera al Pertini | 42enne in manette

, 4 gennaio 2024- Contrariata dal ricovero negato, una donna ha aggredito con calci e pugnie un'operatrice socio-sanitaria in servizio al pronto soccorso, poi medicate per lesioni guaribili in una settimana. E' successo giovedì pomeriggio, all'ospedale Sandro.Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile diche hanno arrestato la donna, unaitaliana senza fissa dimora, per interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale sanitario. Fonte: Adnkronos.it