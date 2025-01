Iltempo.it - "Quali sono i dossier". Rampini rivela i temi sul tavolo Meloni-Trump

Leggi su Iltempo.it

negli Stati Uniti per incontrare Donald. Se ne parla nel corso della puntata di 4disera in onda il 4 gennaio su Rete4. Ospite Federicoche anticipasaranno isuldell'incontro informale. #in volo da #: vertice su Ucraina, gas e Cecilia Sala Ne parliamo a #4disera Weekend con Federicopic.twitter.com/KHNCCmJlzP — 4 di sera (@4disera) January 4, 2025 "Stanno già cercando di anticipare i tempi di un negoziato suipiù caldi - ha detto- Per quanto riguarda l'Italia icaldil'Ucraina, perchévuole che siano gli europei a farsi carico degli aiuti a Kiev e anche di un eventuale presenza militare futura in Ucraina pr garantire un accordo di pace, la questione del commercio bilaterale perché l'Italia ha un grosso avanzo commerciale che non piace a