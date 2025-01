Lanazione.it - Primario fa causa all’ospedale: “Ferie non pagate per 16mila euro”

Perugia, 4 gennaio 2025 – Ha fattoall’Azienda ospedaliera di Perugia chiedendo il rimborso di oltreperché ritiene che non gli sono stateledurante il periodo di attività lavorativa in ospedale. E come lui sarebbero almeno una decina i primari andati in pensione che si sono rivolti al giudice del lavoro con la stessa identica rivendicazione. Il caso in questione viene rilevato nella determina dell’Azienda ospedaliera numero 1353, che assegna l’incarico all’avvocato Stefano Bigi proprio per ‘resistere’ alla richiesta deldi turno che si è invece rivolto all’avvocato Emilio Bagianti. Ma qual è l’oggetto del contendere? In buona sostanza ilin pensione, ritiene che l’Azienda del Santa Maria della Misericordia di Perugia non gli abbia pagato lenegli anni in cui ha svolto attività ospedaliera come dirigente medico.