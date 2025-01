Donnaup.it - Plumcake della nonna: soffice e succoso ed ha solo 170 Kcal

Profumatissimo e, questo è forse ilpiù semplice da realizzare. Per impastarlo, impiegherete meno di un quarto d’ora, per cuocerlo 40 minuti e in un’ora appena potrete sfornare un dolce perfetto a colazione, a merenda, a fine pasto. Non temete, potrete anche fare uno strappo alla regola e consumarne una fettina in più, soprattutto al mattino, perché è leggerissimo e light, meno di 200 calorie a porzione, 170 per la precisione.Delizioso se tuffato nel latte o farcito con uno strato sottile di marmellata, ha un aroma delicato e persistente, agrumato e fresco.Piacerà a grandi e piccini, ma soprattutto incanterà le vostre amiche, ospiti per un tè in compagnia, anche la più attenta alla linea, si lascerà tentare da questa versione dietetica e probabilmente farà il bis.Scommettiamo? Allora, mettetevi al lavoro, noi iniziamo!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta procuratevi:100 gr di burro sciolto160 gr di farina40 gr di amido di mais65 gr di dolcificante stevia (oppure in alternativa 130 gr di zucchero normale)1 buccia grattugiata di limone3 uova3 cucchiai di succo di limone1 cucchiaino di lievito in polvere1 pizzico di saleq.