Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Piersanti Mattarella: “La Procura ha indagato i due presunti sicari, facevano parte di Cosa Nostra”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Duediche fecerodel commando che uccise il presidente della Regione Siciliana, fratello del capo dello Stato, sono indagati nell’inchiesta condotta dalladi Palermo dal 2018. A riportare la notizia è Repubblica. L’avvenne il 6 gennaio 1980 davanti all’abitazione di, nel centro della città. Il presidente di Regione fu assassinato a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la moglie Irma Chiazzese. Chi fece fuoco, come noto, agì a volto scoperto.Repubblica racconta che gli elementi emersi dall’indagine guidata daltore Maurizio De Lucia e dallatrice aggiunta Marzia Sabella avrebbero permesso di individuare i killer che entrarono in azione. Quest’ultima notizia non è stata al momento confermata dagli inquirenti all’agenzia Ansa.