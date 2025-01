Game-experience.it - Nintendo Switch 2, secondo i fan l’annuncio è in arrivo nella seconda metà di Gennaio, ecco perché

dell’attesissima2 potrebbe essere ormai imminente, visto chele ultime indiscrezioni il reveal ufficiale della nuova console della Grande N potrebbe arrivaredi2025.La data non è casuale:infatti ha in programma un importante incontro con gli azionisti il 4 febbraio 2025. Presentarsi con una nuova console già annunciata sarebbe una mossa strategica per consolidare la fiducia degli investitori e generare ovviamente un grande entusiasmo nel mercato.Inoltre un altro elemento da considerare è il lancio di Donkey Kong Country Returns HD, previsto per il 16potrebbe di conseguenza voler concentrare tutta l’attenzione su questa remaster prima di rilasciare informazioni sulla nuova console. Questo scenario collocherebbe di conseguenzadi2 verso la fine del mese, probabilmente nell’ultima settimana di, così da non togliere visibilità al titolo.