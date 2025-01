Iltempo.it - "Nessuno sconto se gli errori sono irreparabili", Todde, l'affondo di Gasparri

Maurizioall'attacco sul caso, la governatrice della Sardegna che è stata dichiarata decaduta dal ruolo di consigliere regionale. Laha annunciato che presenterà ricorso ma i contorni della vicendaancora tutti da definire. "Sul casoovviamente bisognerà approfondire la vicenda, esaminando ogni dettaglio. Sappiano però i grillini o ex tali che non faremo sconti a. Hanno voluto la complicazione di ogni tipo di normativa, di ogni tipo di verifica sulle spese elettorali. E se laavesse commessonon avrà sconti da parte di. Non ci sarà toga rossa o giudice amministrativo compiacente che potrebbe cancellare degligravi. Attendiamo, verifichiamo, senza emettere sentenze anticipate, ma sappiano che non ci saranno sconti di nessun tipo.