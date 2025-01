«Mio nipote non era un terrorista». Le parole dello zio di Muhammad, l'egiziano ucciso a colpi di pistola dai carabinieri la notte di Capodanno

Leggi su Open.online

«Mionon era un, non era radicalizzato, non apparteneva ad alcun gruppo. Lui era estraneo a certi ambienti». Queste leal Corriere Romagna di Samir Mahmud Alfar, fratello della mamma diAbdallah Abd Hamid Sitta,23enne che ladiha accoltellato quatto persone prima di essere fermato daidadisparati dal comandante della stazione di Verucchio (Rimini). La famiglia disi è rivolta all’avvocato Alvaro Rinaldi. Si dice dispiaciuta per l’accaduto. «La nostra solidarietà va alle vittime di mio, ci dispiace se ha fatto del male a quelle persone e a quei ragazzi come lui. Chiediamo perdono per lui che ora non c’è più. Noi vogliamo solo sapere cosa è successo e come sono andate le cose», spiega lo zio.