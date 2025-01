Donnapop.it - Ma Alena Seredova non era contraria alle famiglie allargate? Ecco le ultime novità su Buffon

Leggi su Donnapop.it

ha recentemente chiarito la sua posizione riguardo, un argomento che in passato l’aveva vista protagonista di dichiarazioni forti e controverse. La 46enne ex modella, che oggi è sposata con il manager Alessandro Nasi e ha una figlia, Vivienne Charlotte, ha risposto a una domanda di un follower su Instagram, svelando come oggi veda la sua situazione familiare, che comprende anche il suo ex marito Gigie i loro due figli, Louis Thomas e David Lee.La risposta diha sorpreso molti, poiché si è scoperto che, nonostante in passato avesse criticato la realtà delle, oggi riconosce che la sua situazione possa rientrare in questa definizione, anche se con alcune differenze.Ricordate cosa dicevasulle, qualche anno fa, aveva espresso opinioni molto decise riguardo