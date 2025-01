Thesocialpost.it - Lutto in casa Napoli, il messaggio di cordoglio del calciatore

Pasquale Mazzocchi, difensore 29enne del, ha condiviso un toccantedisui suoi profili social, esprimendo il dolore per la perdita di una persona a lui cara. Attraverso una storia su Instagram, ilha ricordato con affetto Carlo, un uomo che descrive come “un bravissimo uomo, ma soprattutto un grande papà”.Con uno sfondo nero e parole semplici ma intense, Mazzocchi ha scritto: “Ciao Carlo riposa in pace, eri un bravissimo uomo, ma soprattutto un grande papà. Veglia sempre sui tuoi figli. Che gli angeli ti accompagnino alla tavola del nostro Dio“. Ilha commosso tifosi e amici del, che si sono stretti attorno a lui in questo momento di dolore.Pasquale Mazzocchi, classe 1995, incarna il sogno del ragazzo di provincia che, con determinazione e talento, riesce a emergere in un contesto difficile.