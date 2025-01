Ilrestodelcarlino.it - Lube-Verona, la versione di Abaev: "Servirà un livello alto di gioco"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 2025 si intrufola in SuperLega con il 15° turno e la quarta giornata di ritorno avrà proprio nell’Eurosuole Forum il campo principale. Nel palazzetto-casa inviolata dellasi gioca infatti la gara più interessante, di fronte Civitanova e, formazione appaiate al quarto posto con 27 punti, anche se il team allenato da Medei ha una gara in meno (ancora non si sa quando verrà recuperata la trasferta di Padova). Un inizio d’anno difficile perché, se in giornata, può far male a tutti come ha già dimostrato all’andata mettendo al tappeto 3-1 Balaso e compagni. Pericolo pubblico numero uno è Keita, opposto classe 2001 capocannoniere di tutto il campionato. Non ci sarà invece Dzavoronok che due settimane fa ha riportato la rottura del crociato e i tifosi biancorossi vedranno per la prima volta all’opera l’alzatore Konstantin