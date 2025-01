Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders sempre il migliore tra le moto dopo 330 km, Moraes in testa tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:37 CAMION – Arriva il sorpasso di Van Den Brink! Il pilota a guida dell’Eurol Rally Sport ha preso ladella gara al KM 122, passando al rilevamento con il timing di 1:27:55. Zala, al comando nei primi due segmenti, è adesso attardato di +0.35. In scia anche Macik (MM Technology),terzo a +1:35 precedendo Soltys (Tatra Buggyra ZM Racing, quarto a +1.52. Più staccato il resto del gruppo. 10.35– Siamo al rilevamento del km 330 e l’australiano Danielsi confermadavanti con il crono di 3:48:54 a precedere lo spagnolo Schareina (3:49:12) e l’americano Ricky Brabec (3:49:53). A completare la top-5 Ross Branch (Hero) e Luciano Benavides (KTM).10.33– Cambio della guardia in vetta alla classifica151 km, con il brasiliano Lucasche si porta al comando con 2? sull’altra Toyota di Variawa, 36? su Chicherit, 47? su Baragwanath e 1’02” su Lategan.