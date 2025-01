Terzotemponapoli.com - La vittoria del Napoli a Firenze vista da Behrami e Perillo

Il successo del: di seguito le dichiarazioni di Valon, ex centrocampista (anche) del ‘Ciuccio’ e della Fiorentina e commentatore Dazn. “La squadra partenopea ha trovato lacol dominio del gioco e la lettura perfetta dei momenti, le giocate che vuole Conte, è ilche ha avuto la capacità di integrare giocatori che non erano ancora protagonisti e questo fa bene anche per il lavoro settimanale. Scudetto? Impatto netto e poi non ha le coppe, deve preparere le gare di settimana in settimana, l’ho sempre considerata una pretendente al titolo, ilè lì dove deve essere, ha fatto un grandissimo lavoro ma me lo aspettavo da Conte questo predominio e questo tipo di impatto”.E.“Di seguito quanto scritto dal giornalista della Rai Antonellosu X (‘ex’ Twitter) dopo il successo delin trasferta contro la Fiorentina.