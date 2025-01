Ilgiorno.it - La riscoperta delle radici. Il dialetto a teatro: in scena 48 compagnie

Undivertente, che è soprattutto un filo col passato di un’intera comunità. "Ildialettale ha questa capacità di tenerci collegati al passato, che è un passato positivo, non nostalgico, fondamentale per guardare al futuro". Così Cristian Delai, presidente di Palcogiovani, presenta la nuova stagione di Us da le as, diciannovesima edizione della rassegna didialettale bresciano, che quest’anno amplia la propria presenza anche in comuni diversi dal capoluogo. Promossa da Palcogiovani con la collaborazione del Comune di Brescia, la rassegna prevede 61 rappresentazioni in città e 17 in provincia, che vedranno coinvolte 48diamatoriale di cui 10 provenienti dalla provincia di Bergamo inin 11 teatri parrocchiali. Prosegue, quindi, la collaborazione avviata nel 2025 per Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura, con i bergamaschi del Gran ducato di Piazza di Pontida.