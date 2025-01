Ilrestodelcarlino.it - Il Piano freddo del Comune. Posti letto a Villa Azzurra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuova vita per l’ex hoteldi viale Felsina, nel quartiere Savena. La conferma arriva dal, in risposta a un’interrogazione presentata da Francesco Sassone, consigliere di Fratelli d’Italia, ai primi di dicembre. L’immobile – dopo la verifica di interesse culturale presso la Soprintendenza – è oggetto di progettazione per interventi di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di utilizzare l’excome Comunità di accoglienza per gestanti e madri con minori. Nel frattempo, però, fa sapere l’amministrazione, l’ex albergo è ora utilizzato temporaneamente come struttura per ildel. La conferma è arrivata giorni fa dalla stessa assessora al Welfare, Matilde Madrid, che in merito aiper le persone senza fissa dimora accolte nel programma comunale (in tutto 520), ha compreso anche