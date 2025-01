Sport.quotidiano.net - Il coach montenegrino non cerca alibi: "Dobbiamo crescere». Domani in campo a Reggio Emilia. Ivanovic: "Bravi i nostri avversari. È mancata l’intensità in difesa»

ATENE (Grecia) Lapidario come sempre il commento di Duskoa fine gara. "Congratulazioni al Panathinaikos – dice ilbianconero –. Hanno davvero una grande qualità, soprattutto negli esterni che possono sia reggere l’uno contro uno che diventare ottimi tiratori. Contro di loro se non giochi una buonadiventa difficile e noi avremmo dovuto star loro più vicini e giocare con più intensità". Nonndoil tecniconon concede neppure giustificazioni ai suoi giocatori, ma qualche distinguo è opportuno farlo. Presentarsi nella tana di una squadra che, fedele al copione voluto dal suo tecnico Ataman, inizia le stagioni con il freno a mano tirato per poi slegarsi da gennaio in poi senza Ante Zizic e Toko Shengelia sarebbe un problema per chiunque, figurarsi per una squadra che ha tanti elementi che non hanno mai giocato in Eurolega.