Guardiola getta la maschera | I giocatori sono calati la colpa è mia Non sono riuscito a risollevarli

Pepè fermamente convinto di essere il responsabile della crisi del Manchester City in questa stagione e di aver commesso pesanti errori gestionali. Nonostante l’ultima vittoria contro il Leicester,è cauto nel dichiarare conclusa la crisi del club.: «Gli infortuni? Avrei dovuto trovare un modo per ottenere risultati migliori»In conferenza ha dichiarato:«incredibilmente onesto con me stesso sul motivo per cui siamo arrivati ??qui eio. Non. Loro calano un po’ naturalmente ed è normale. È successo un po’ anche la scorsa stagione. Laè mia. Ho guidato quel gruppo die non. Questa è la realtà. Perché in passato mi hanno seguito,riusciti a ottenere risultati? Eravamo l’unica squadra imbattuta in Europa e in cima alla classifica.