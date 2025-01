Pianetamilan.it - Di Stefano: “Milan quasi horror nel primo tempo”. Poi l’elogio a Conceicao

Il giornalista Peppe Diha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport', analizzando la prestazione delnel successo contro la Juventus. Ecco, dunque, le sue parole. Sulla prestazione: "Brutto, bruttissimo nel. Nel secondoinvece la ribalta, nel cuore, nella determinazione, nelle scelte. Secondo me bravo Conceiçao nelle scelte e ilvince. Non tira mai in porta nel, fa il 58% di possesso palla. Nel secondoinvece, ripeto, la reazione c'è stata. Ad esempio, ecco, è solo un esempio: Theo Hernandez e Maignan protagonisti nel gol della Juventus, nel secondosi riscattano con delle buone giocate. Theo sbaglia anche un golclamoroso ma chiude in crescendo. È un buon, però deve sistemare tante cose in vista di una finale".