“Ci mancherà da morire”, Spinazzola in conferenza fa commuovere tutti con le sue parole

Fiorentina Napoli, arrivano ledi Leonardodurante il post partita instampa.Leonardoha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita contro la Fiorentina. L’esterno partenopeo, prima di parlare di cacio, ha mostrato tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Daniele, giovane tifoso del Napoli scomparso questo pomeriggio. Ecco quanto dichiarato: “Volevamo mandare un forte abbraccio alla famiglia di Daniele che oggi ci sta guardando da lassù, ci ha dato tanti insegnamenti e tanta forza, cida”.Fiorentina Napoli,sul match: “Lavoro per farmi trovare pronto”In merito al suo futuro in maglia azzurra, ha messo in chiaro: “Questa gara può cambiare il mio futuro? Quando uno non gioca non è mai felice. Sono molto contento per il match di questa sera.