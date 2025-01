Impresaitaliana.net - Cgil e Udu: “A Napoli forte abusivismo tra strutture di B&B”

Raffaele Paudice, della segretariae Campania e Paolo Barbera di Udu: “La speculazione colpisce le fasce deboli della popolazione e gli studenti universitari”. L’tra i B&B è un fenomeno che sta mettendo gravemente in difficoltà le fasce deboli della città diche se è vero che da un lato beneficia del flusso di turisti, linfa vitale per l’economia e la cultura della città, dall’altro chiede che il turismo sia gestito in modo responsabile e sostenibile. Questo è il pensiero anche di Raffaele Paudice, della segreteriae Campania, e di Paolo Barbera di Uduche con una nota esternano tutte le loro preoccupazioni a riguardo.«L’entrata in vigore a livello nazionale del codice CIN per leturistiche sta mettendo in luce quanto abbiamo già denunciato con forza, la presenza di untra ledi B&B con numeri, quasi 4500 non autorizzati su 11.