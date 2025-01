.com - Calcio a 5 \ Finals Cup a Chiaravalle, il primo giro è chiuso: le semifinali della C saranno Pietralacroce-Gagliole e Sambenedettese-TreTorri Sarnano

Ilgiorno delle2025 si ècon i verdetti legati alla sezione Serie C maschile. Le duesono scritte: il sogno proseguirà solo per, Samb e Tre Torri, 4 gennaio 2025 – Il PalaSport diha sancito i primi verdetti delle sue2025. Il giorno unokermesse regionale non ha fatto attendere emozioni e illusioni, gioia e dolore, vincitori e sconfitti. I quarti di finale legati alla sezione Serie C hannoi battenti senza deludere le promesse. Andiamo in ordine.-Amici CS Mondolfo 5-3 (p.t. 1-1)La prima contesa tra la formazione guidata dal player-manager Giordano e quella di coach Anselmi ha racsin da subito tutte le aspettative altisonanticompetizione. In un batti e ribatti serratissimo a cavallo tra i due tempi, ad aver trovato il tunnel d’ingresso per la prima semifinale è stata la compagine anconetana.